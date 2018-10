Accident mortel à La Chaux-de-Fonds

Une femme de 52 ans est décédée à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone à La Chaux-de-Fonds.

Lundi, la centrale d'urgence sanitaire a été avisée que deux femmes se trouvaient en difficulté dans un appartement de la Métropole horlogère. Sur place, les secours ont constaté que ces deux personnes avaient été intoxiquées au monoxyde de carbone. L’intoxication a vraisemblablement eu lieu entre samedi et dimanche, selon la Police neuchâteloise. Un grill à charbon serait en cause. En arrivant sur place, les secours n’ont pu que constater le décès de l’une des deux victimes. La seconde, de 56 ans, a été transportée par la REGA aux Hôpitaux universitaires de Genève. Son pronostic vital n'est plus engagé.

Une enquête a été ouverte par le procureur de service afin d'établir les causes et les circonstances de ce drame. /comm-aju