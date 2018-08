Les émoluments de véhicules trop chers dans le canton de Neuchâtel

Les émoluments d’immatriculations sont trop chers dans le canton de Neuchâtel. Dans une analyse publiée mardi, le surveillant des prix Stefan Meierhans distingue trois catégories: voitures neuves, d'occasion et leasing. Les émoluments incluent notamment les frais d'expertise du véhicule et d'immatriculation.

Pour ce qui est des deux premières catégories, les cantons du Neuchâtel, Jura, Genève, Tessin et Grisons, sont les plus chers. A l'autre bout du spectre, on trouve les cantons de Fribourg, Soleure, Appenzell Rhodes-Intérieures et Zurich.

Le paysage est assez similaire pour la catégorie leasing. Là encore, Neuchâtel et le Jura font office de mauvais élèves à l’inverse de Fribourg, Lucerne ou Zurich par exemple.

Conséquence, selon M. Prix, il faut baisser les tarifs dans certains cantons. Mais Neuchâtel n’est pas dans la liste des cantons prioritaires contrairement au Jura par exemple.

Dans son analyse publiée mardi, Stefan Meierhans rappelle qu’en Suisse, près de 9 voitures de tourismes sur 10 sont actuellement soumises à des émoluments trop élevés en matière de circulation. /ATS