Les Journées du patrimoine cassent les frontières

Un élément architectural de la Cité universitaire de Neuchâtel trône fièrement sur l’affiche romande des Journées européennes du patrimoine. Ce bâtiment de l’architecte Georges-Jacques Haefeli, tout comme d’ailleurs une autre de ses réalisations qu’est le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, seront discutés et débattus lors de la 25e édition des Journées européennes du patrimoine les 1er et 2 septembre. L’architecture des années 60 et 70 est un des volets mis à l’honneur cette année par la manifestation. Cette dernière s'insère d'ailleurs dans l'Année du patrimoine culturel, d'où la volonté de "casser les frontières",





Pour les organisateurs, il s’agit notamment de faire comprendre à la population que de nombreux bâtiments auxquels on ne prête pas attention aujourd’hui seront le patrimoine de demain. Il s’agira aussi de savoir quels défis demandera l’entretien de telles structures.





Visites libres ou commentées, promenades, ateliers, fêtes, promenades littéraires ou encore tables rondes figurent au programme.