Le petit mais costaud BeRock festival démarre vendredi soir à Saint-Aubin

Les organisateurs du BeRock festival ont vu les choses en grand cette année. Avec une affiche locale alléchante et éclectique, le comité espère attirer encore plus de festivaliers. Les Neuchâtelois de Rebel Duck ont choisi ce rendez-vous pour présenter officiellement leur nouveau disque « Born In Nowhere ». Ils seront entourés des groupes Okinawa et Rock Out pour l’affiche du vendredi soir. Le lendemain, les mythiques neuchâtelois des Moonraisers amèneront une touche caribéenne qui devrait très bien se fondre au décor du bord du lac. Lady Bazaar et les Petits Chanteurs à la gueule de bois complètent l’affiche de la soirée.

Les organisateurs sont confiants pour cette 5ème édition. Une confiance inspirée par les têtes d’affiches du festival, mais aussi le fait de pouvoir compter sur un vrai soutien des habitants des alentours.