Le King Boat change ses règles de sécurité

Il n’y a plus rien à craindre à bord du King Boat. Le Bar King et la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat, les deux coorganisateurs, ont récemment adopté de nouvelles mesures de sécurité. Une adaptation voulue dans les conclusions de l'audit qui avait été commandé par l'Office fédéral des transports.

Rappelons le concept de l’événement : durant tout l’été, un bateau est transfomé le temps d'une soirée en bar mobile.

En complément au personnel habituel du bateau, trois agents de sécurité d’une compagnie privée sont présents chaque soir. Il a également été décidé de limiter le nombre de billets vendus par soir à 250. Précédemment, le King Boat avait accueilli jusqu’à 400 personnes. /pha