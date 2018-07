Plusieurs communes interdisent les feux et feux d'artifice

Certaines communes suivent le mouvement lancé par la Ville de Neuchâtel ce mardi matin. En raison de la sécheresse persistante, les autorités de Corcelles-Cormondrèche, la Grande Béroche, Cressier, Milvignes et Boudry interdisent les feux et feux d'artifice jusqu'à nouvel avis. Les feux sont prohibés à moins de 200 mètres des forêts. Pour les amateurs de grillades, seuls les emplacements fixes prévus à cet effet et loin des zones boisées sont autorisés. S'agissant des feux d'artifice, certaines des communes mettent en place des espaces dédiés aux artificiers amateurs. Les mesures de sécurité y sont adaptées, grâce à la présence du service du feu. Les autres communes appellent à la prudence.

Presque toutes les communes maintiennent les festivités prévues et donc les feux d'artifice officiels. Seul bémol pour le moment, le feu patriotique de Corcelles-Cormondrèche ne s'embrasera pas comme le veut la tradition.

/tob