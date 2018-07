L'école des Enfers aura droit à son coup de jeune

La commune des Enfers est aux anges. Elle vient de recueillir 50'075 francs de dons, pour entamer ses travaux de rénovation de l’école et du bâtiment communal. L’œuvre de généreux internautes, qui ont participé à la campagne de financement participatif lancée il y a un peu plus de deux mois. La récolte de fonds aurait dû se terminer au début du mois de juillet, mais Les Enfers avaient décidé de prolonger le délai, convaincus que le projet pouvait aboutir. Et ils avaient raison.

Une problématique qui interpelle

Ce ne sont pas seulement des habitants du coin qui ont souhaité apporter leur contribution au projet, comme le révèle Sarah Gerster, conseillère communale en charge de l’éducation et de la formation : « On compte bien sûr des gens d'ici, des Franches-Montagnes et plus généralement du Jura. Mais on a aussi reçu de l’aide de la part de personnes habitant d’autres cantons. » Tout ça résulte probablement d’une bonne couverture médiatique, selon Sarah Gerster. « Je pense aussi qu’une telle thématique interpelle les gens. Réussir à garder une école dans un petit village, c’est un sujet qui touche les gens», ajoute-t-elle.

La totalité du prix des travaux s’élèvera à 950'000 francs. Les Enfers bénéficieront d’autres soutiens de la part du canton notamment. Les 50'000 francs récoltés grâce à la campagne de crowdfunding entreront dans le projet global de rénovation des lieux. /cto