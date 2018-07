Deuxième Anim’Mousse aux Ponts-de-Martel

Deux soirs de fête aux Ponts-de-Martel à l’occasion de l’Anim’Mousse. Des jeunes des Montagnes neuchâteloises organisent la manifestation pour la deuxième année consécutive. Leur objectif est de rassembler les gens en s’inspirant du travail des jeunesses des cantons de Vaud et de Fribourg.

Pour l’heure, il n’est pas encore question de joutes, mais le comité espère mettre sur pied de telles épreuves sportives à l’avenir. Le thème choisi cette année, c’est l’Irlande et la décoration de l'endroit où tout se passe, l’Anim’Halle, en est le reflet. La soirée du vendredi, gratuite et plus familiale, a vu des groupes de la région se succéder sur la scène. Samedi, pour la soirée payante, place à la mousse et aux musiques variées.

Le comité peut compter sur une centaine de bénévoles et sur le soutien d’entreprises et d’artisans de la région. Le budget de la manifestation s’élève à 15'000 francs. /msa