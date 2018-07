Les anciens bistrots du Vallon sous la loupe

Les anciens restaurants du Val-de-Travers n’ont plus de secret ! Jacques Kaeslin publie un ouvrage sur les anciens bistrots de la région intitulé « Auberges, bistrots et cercles d’autrefois ».

L’auteur, qui a déjà publié trois ouvrages consacrés à l’absinthe, a recensé une centaine de troquets dans les onze localités et les hameaux de la vallée. Pour chacun des établissements, Jacques Kaeslin a réuni une multitude d’anecdotes et d’images historiques. Des informations dénichées dans les archives communales et de l’Etat. L’auteur a également numérisé page par page les 70 premières années du Courrier du Val-de-Travers.

Nombreux établissements sont aujourd’hui fermés. C’est d’ailleurs l’une des conclusions principales de l’auteur : la télévision, l’augmentation du pouvoir d’achat et la multiplication des loisirs sont quelques-unes des pistes qui expliquent la fermeture des troquets des petits villages.

Jacques Kaeslin ne compte pas reposer sa plume de sitôt. Il travaille actuellement à la rédaction d’un ouvrage consacré aux boulangeries d’hier et d’aujourd’hui au Vallon. /aju