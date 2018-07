Bain de jouvence pour le Vivier à Cortaillod

Le Vivier à Cortaillod bichonné. Ce petit cours d’eau de deux kilomètres environ, alimenté par l’Areuse et qui se jette dans le lac de Neuchâtel, est actuellement en phase de revitalisation, comme on a pu le lire au début du mois dans le Littoral Région, le journal hebdomadaire du district de Boudry.

Le but principal est de mettre en place des aménagements pour améliorer la migration piscicole de cette rivière qui n’est pas en très bonne santé. Ces travaux ont commencé le 18 juin et s’étaleront jusqu’au 31 octobre. Ils consistent notamment en un abaissement du lit du Vivier d’un mètre en amont du tronçon concerné long de 700 mètres. Mais aussi d’améliorer sa sinuosité et d’élargir ses berges sur une parcelle.

La revitalisation du Vivier à Cortaillod va coûter environ 400'000 francs. La Confédération subventionne les travaux à hauteur de 45%, le reste est pris en charge par le Canton de Neuchâtel. /jpp