L’after du Lunch plus populaire

L’after du repas de soutien en faveur de la Fondation Gilbert Facchinetti se popularise. Les organisateurs du Lunch misent ce vendredi et pour la première fois sur une soirée ouverte au public dès 21h aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. A la suite de la journée « repas, tombola et spectacles », c’est Fatal Bazooka, alias Michaël Youn, qui sera le maître de la nuit dès 22h30. Le Lunch vivra vendredi sa 18e édition et a pour but de promouvoir le football d’élite des juniors. L’événement a généré un bénéfice de quelque 230'000 francs l’année passée, une somme qui a été reversée en faveur de la relève du football régional. /comm-ali