Projet immobilier des Chauderons à Saint-Blaise: le débat

Doit-on ou non favoriser la construction d'un nouveau quartier d'habitation, synonyme de nouveaux contribuables pour la commune?

Le 10 juin, les habitants de Saint-Blaise se prononceront dans les urnes sur le grand projet immobilier Les Chauderons.

Pour en débattre, RTN accueille deux invités ce mardi matin entre 7h30 et 8h en direct du restaurant Le Bocca: Alain Jeanneret, conseiller communal en charge du dossier, et Jean-Philippe Scalbert, membre fondateur du mouvement citoyen "Chauderons, non merci".