Le vote électronique est annulé à Saint-Blaise

Petit cafouillage à la Chancellerie d'Etat. Les votes électroniques pour le scrutin du 10 juin prévu à Saint-Blaise ont été annulés lundi. Une erreur humaine serait à l'origine de cette décision. Les utilisateurs saint-blaisois du Guichet unique ont déjà été informés. Il leur a été demandé de transmettre leur bulletin de vote de manière plus traditionnelle au format papier.





Une erreur humaine





Interrogé sur le « bug », Pascal Fontana, vice-chancelier et chef de service, a dévoilé qu'il s'agissait d'une « erreur de paramétrage », donc très probablement d'une erreur humaine. Lors d'un test effectué par la Chancellerie sur la plateforme du Guichet unique, un seul des deux objets en lice le 10 juin s'affichait à l'écran des utilisateurs. La décision a été prise rapidement d'annuler toute votation électronique pour le scrutin prévu. La raison étant qu'il est impossible de corriger l'erreur, compte tenu du système de sécurité mis en place. La faute au code de retour qui est personnel, à usage unique et donc valable pour une seule votation. Il n'était donc pas possible d'émettre de nouveaux codes sans annuler tout le scrutin.





Retour au papier





Les citoyens ayant déjà voté via le Guichet unique ont été invités à renvoyer leurs voix au format papier. Les désagréments provoqués par cette erreur sont toutefois très limités, puisqu’ils n’étaient que deux à s’être déjà prononcés sur les deux référendums du 10 juin.

Selon la Chancellerie d’Etat, ils sont généralement une centaine à Saint-Blaise à utiliser la plateforme électronique du canton. /dsa