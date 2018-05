Une ligne de vêtements créée par une Chaux-de-Fonnière

Des vêtements bio et locaux, c’est ce que propose Pauline Girardin. La jeune couturière de 26 ans a lancé sa propre marque il y a deux ans sous le nom de « Ps. Devine ». Depuis son atelier à La Chaux-de-Fonds, elle imagine et conçoit des modèles originaux et pratiques. La créatrice soigne tout particulièrement le choix de ses tissus et privilégie des matières bio et éthiques.

Pauline Girardin s’apprête par ailleurs à proposer une ligne pour bébés qui sera baptisée « Patapouf ». Elle lancera prochainement une campagne de financement participatif pour soutenir son projet. /mdu