Fin de la trêve pour les bondelles et les palées

Il n’y a pas que les poissons de rivières qui doivent se méfier des hameçons depuis le 1er mars.

Dans le lac de Neuchâtel, bondelles et palées peuvent à nouveau depuis cette même date être la cible des pêcheurs amateurs.

Les deux espèces, regroupées sous le thème générique de corégone, bénéficient d’une trêve entre le 15 octobre et le 1er mars, leur période de reproduction. Les garde-pêches leur donnent un coup de main en récupérant une partie des œufs (60 millions pour la palée et 10 millions pour la bondelle) pour les incuber et élever les alevins à la pisciculture de Colombier avant de les relâcher dans le lac.

L’ouverture de la pêche à la bondelle et à la palée n’est pas la plus prisée des amateurs. La truite de lac attire beaucoup plus d’hameçons dès la mi-janvier. /cwi