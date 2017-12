En 2018, il faudra saisir les opportunités

Profiter des opportunités et en faire profiter les régions et la population : c’est ce qu’espère pouvoir réaliser le gouvernement neuchâtelois en 2018. Le Conseil d’Etat délivre ses vœux à l’occasion de la nouvelle année. Le Château estime que l’avenir doit être envisagé « de manière volontaire ».



Le gouvernement souligne aussi dans ce message que Neuchâtel doit s’affirmer comme un lieu attractif de vie et comme un pôle économique et d’innovation. Ce retour à la prospérité est jugé indispensable, alors que les partis politiques n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour ficeler un budget et ainsi offrir un cadre financier pour permettre à l’Etat d’évoluer en 2018. Cette remontée, pour le gouvernement, pourra se faire par le déclenchement « d’une spirale positive », c’est-à-dire en « inversant tendance » dans les domaines de la fiscalité, du chômage, de l’aide sociale, des finances publiques, et même des tensions politiques.



Le Conseil d’Etat adresse à cette occasion « à toutes les Neuchâteloises et à tous les Neuchâtelois ses voeux les meilleurs pour une nouvelle année heureuse et prospère ». /aju