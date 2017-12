L'art contemporain investit le Musée des Beaux-Arts

L’art contemporain fera une nouvelle fois rayonner le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. Pour la 73e fois, l’institution présentera une sélection d’œuvres dans ses locaux dès dimanche et jusqu'au 11 février lors de la Biennale de la Société des amis du musée. Depuis le début, le but de la manifestation reste le même : valoriser les artistes qui ont un lien avec le canton de Neuchâtel. À noter que le futur conservateur David Lemaire, qui entrera officiellement en fonction le 1er janvier, a fait partie du jury comme voix consultative et a participé à l’accrochage des oeuvres.

Cette année, 44 artistes ont été sélectionnés par le jury sur les 156 dossiers. Autre réjouissance pour les organisateurs, l’âge des participants qui s’étend pour cette édition de 17 à 87 ans. Plusieurs techniques sont représentées parmi les œuvres, avec cette année, un peu moins de photographies et de vidéos par rapport à la peinture et au dessin.

Un nouveau prix « Jeune talent » fait son apparition pour cette édition. Il récompensera la création d'un jeune artiste de moins de trente ans. Quant au vernissage, il se tient ce samedi dès 17 heures.