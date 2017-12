Non à No Billag pour le PLRN

Le Parti libéral-radical Neuchâtel dit Non à No Billag.

Les délégués, réunis mardi soir en assemblée générale à Malvilliers, se sont prononcés contre l’initiative par 50 voix contre 8 après avoir entendu les arguments du conseiller aux Etats Raphaël Comte, opposé au texte, et de Nicolas Jutzet, vice-président des Jeunes libéraux-radicaux. Le PLRN estime que si le système actuel peut être amélioré, la solution radicale proposée n’est pas la bonne car elle met en danger non seulement la RTS, mais aussi les médias régionaux.

Par contre, le PLRN recommande de soutenir le nouveau régime financier 2021 de la Confédération. Les citoyens Suisses devront décider de prolonger, ou non, pour une durée de 15 ans, la perception de la TVA et de l’IFD. Ces deux impôts sont la principale source de financement de la Confédération, et sont nécessaires à son bon fonctionnement ainsi qu’à celui des cantons.

La campagne en vue des votations du 4 mars s’annonce haute en couleur et le PLRN s’engagera pour faire entendre ses recommandations de vote. /comm-sma