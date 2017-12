Noctambus : Bienne à nouveau accessible depuis Neuchâtel

L’association Noctambus lève le voile sur les nouveaux horaires qui seront en vigueur dès le week-end prochain. Dorénavant, les départs des bus de nuit de la place Pury à Neuchâtel seront tous avancés d’un quart d’heure pour permettre aux fêtards d’utiliser le Moonliner qui rejoint Bienne, en partance de La Neuveville. La ligne de bus du Littoral Est quittera ainsi Neuchâtel à 2h15 à l'avenir.

Dans le détail, des courses seront proposées à 1h30, à 2h15 et à 4h15 au départ de la place Pury vers le Littoral Ouest et Est, ainsi qu’à 3h15 pour le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers et Rochefort. /comm-lre