Votes des parlementaires : de la Reussille moins à gauche que certains socialistes

Le classement 2017 des parlementaires en fonction de leurs votes réserve quelques surprises. Le quotidien Le Temps a analysé les résultats de l’enquête de l’institut de sondage zurichois Sotomo, et révèle que les conseillers nationaux les plus à gauche ne sont pas forcément ceux qu’on croit. Le seul élu du Parti ouvrier populaire (POP) à la Chambre du peuple, Denis de la Reussille, apparaît plutôt modéré. Trente socialistes et deux verts ont voté plus à gauche que le Loclois, dont le PS Jacques-André Maire.

Rien d’étonnant en revanche du côté des élus neuchâtelois de droite : Philippe Bauer fait partie des Libéraux-Radicaux qui votent le plus à droite, mais Raymond Clottu figure parmi les UDC les plus modérés. /mvr