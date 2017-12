Une année sans tournée mais pas sans travail pour Starlight

Starlight ne partira pas en tournée en 2018. Le cirque jurassien laissera la place aux jeunes. Un spectacle sera ainsi mis sur pied, notamment en mars et en juin, avec une centaine d’artistes en herbe. Il permettra de célébrer les 20 ans de l’Ecole de Cirque du Jura de Porrentruy. C’était un choix difficile pour le couple Gasser qui ne pouvait se consacrer pleinement à toutes ces activités. Pour autant, l’entreprise Starlight ne va pas chômer et sera sur les routes pour louer leurs chapiteaux et mettre sur pied de petits événements. C’est aussi l’occasion de recharger les batteries pour les deux fondateurs du Starlight afin d’étonner leur public en 2019 avec une nouvelle création.

Un grand honneur

Le cirque Starlight a également fait part vendredi après-midi d’une bonne nouvelle. Les autorités cantonales soutiendront à l’avenir les créations du cirque jurassien en allouant une subvention. Pour la co-fondatrice, il s'agit d’un grand honneur : « c'est reconnaître le travail et le professionnalisme » du cirque jurassien. Jocelyne Gasser estime que ce soutien « vaut plus que de l’or ». /ncp