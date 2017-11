Les JOJ 2020 vus comme une belle opportunité pour l’Arc jurassien

Il s’agissait d’une première réunion, en terres françaises, à Morteau. Le bureau élargi de la Conférence TransJurassienne (CTJ) s’est retrouvé afin d’échanger sur des sujets d’actualité transfrontaliers. Les discussions ont fait ressortir plusieurs points. Tout d’abord, la volonté de défendre les liaisons ferroviaires franco-suisses, ensuite celle de renforcer la coopération économique, de développer les usages numériques, le tourisme ainsi que de promouvoir l’identité commune de l’Arc jurassien franco-suisse.

Une opportunité a été mise en avant. Il s’agit de l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) à Lausanne. Le bureau élargi de la CTJ compte bien profiter des retombées de cet événement sur le territoire du Haut-Jura franco-suisse et de la Vallée de Joux.

Soutenir la culture

Autre décision prise, le Fonds Petits Projets (FPPT) mis en place cette année sera reconduit pour l’année prochaine. Il permet de soutenir des projets de coopération principalement dans le domaine de la culture.

Le bureau élargi de la CTJ est une nouvelle instance qui associe côté suisse, les cantons et le réseau des villes de l’Arc jurassien et côté français, les agglomérations, pays et départements de l’Arc jurassien. Elle est placée sous la coprésidence de Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté ainsi que de Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’Etat du canton de Neuchâtel. Le but du collectif est d’appuyer le déploiement des axes de la stratégie de coopération transfrontalière 2016-2020. /comm+jrg