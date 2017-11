L’HNe n’est pas démantelé dans le Haut

L’Hôpital neuchâtelois réagit. A la suite de la séance des législatifs des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds tenue en commun, l’HNe dément tout démantèlement de son site des Montagnes. Mardi soir, les conseils généraux ont adopté un arrêté qui met en cause la gestion de l'hôpital dans les Montagnes. L'HNE regrette les propos utilisés et les qualifie de mensongers et de contraires à la vérité.

L’HNE rappelle que la répartition des investissements entre les sites principaux de l'HNE est favorable au site aigu des Montagnes. Entre 2012 et 2017, ils ont atteint un total de 31,5 millions à La Chaux-de-Fonds contre 22,4 millions pour Pourtalès.

Le conseil d'administration et la direction de l'HNE demandent aux autorités des Montagnes de « cesser de chercher constamment à déstabiliser l'institution ». La période d'incertitude qu’elle traverse « est difficile à vivre pour l'ensemble des collaborateurs ». Par ailleurs, « les manoeuvres de désinformation inquiètent les patients et empêchent le personnel de travailler avec un minimum de sérénité ». /aju-comm