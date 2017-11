En balade au fil du Doubs

On enfile ses chaussures de marche et on part se balader « Au Fil du Doubs ». Ce nouveau guide de randonnée vient d’être publié. A l’initiative de l’institut Suisse de Spéléogie et de Karstologie, il propose plusieurs itinéraires d’excursions, allant des Brenets à Saint-Ursanne, en passant par Goumois et Soubey.

La faune, la flore et l'industrie



Pour Rémy Wenger, qui a coordonné le projet, il était important de proposer plus qu’un simple guide de rando : en effet, le livret ne se contente pas de présenter les chemins balisés : "On a souhaité faire un guide complet, qui aborde aussi bien les aspects historiques des lieux, que la faune et la flore." Ainsi, chaque double page de l’ouvrage aborde un thème différent : on passe du lac des Brenets au crapaud accoucheur… mais on en apprend aussi davantage sur les anciennes verreries du Doubs. "Cette vallée est aujourd’hui un lieu plutôt récréatif, on y vient pour se balader. Or, il y a quelques années, on y trouvait de nombreux sites industriels. Souvent, les gens l’ignorent, mais le guide est là pour présenter ce passé", explique Rémy Wenger.

Une bonne dose d’histoire… et de préhistoire.

Michel Blant travaille pour l’ISSKA et s’occupe plus particulièrement des restes osseux découverts par les spéléologues. Dans ce guide, il propose de découvrir des grottes qui ont abrité le gibier mais aussi les chasseurs préhistoriques. Il y explique d’ailleurs l’histoire de la grotte du Bichon, qu’il nous confie :