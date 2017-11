Peu de stands pincés pour manque d’hygiène à la Fête des Vendanges

La grande majorité des stands de la Fête des Vendanges à Neuchâtel respecte les normes d’hygiène. Les résultats des contrôles effectués cette année sont connus. Les experts du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) ont concentré leurs prélèvements sur les marchandises à risque.

Deux stands ont été fermés au début des festivités après constat visuel et quatre prélèvements sur des marchandises se sont avérés non conformes, précise Xavier Grobéty, président du comité de la Fête des Vendanges. Ce dernier tient donc à relever l’excellent travail des tenanciers de stands. Ces résultats sont similaires aux autres années et à ce type de manifestation, ajoute encore Xavier Grobéty.

Les deux stands fermés ont d’office été exclus pour l’édition 2018 de la Fête des Vendanges. Quant à ceux qui ont présenté des échantillons non conformes, le SCAV prendra les mesures qui lui incombent. De son côté, le comité de la Fête des Vendanges leur adressera un avertissement les incitant à faire preuve de davantage d’efforts en termes de règles d’hygiène.

Pour la première fois cette année, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a pu désigner nommément les stands qui n’ont pas respecté les normes. Des informations qui ne seront toutefois pas dévoilées au grand public et dont seul le comité de la Fête des Vendanges a eu connaissance. /jpp