À vos livres

Exceptionnel. C’est ainsi que les organisateurs de La foire du livre du Locle qualifient le manuscrit lauréat du prix Gasser. Il sera remis samedi prochain à midi…

En attendant, les amateurs de littérature ont rendez-vous vendredi dès 15 heures au centre-ville de la Mère Commune. Bouquinistes, maisons d’édition et auteurs seront présents sur une trentaine de stands. Un record pour la manifestation locloise.

Parmi les auteurs prêts à dégainer leur plume, on citera notamment Nicolas Feuz, Lucien Villemin, Plonk de Plonk et Replonk ou encore Barrigue et Nicolas Sjöstedt.

Côté animation, le public pourra faire son choix entre des contes, un concert de percussions ou du cinéma avec au Casino la projection de « À la poursuite de demain », de Brad Bird. Un film futuriste en forme de clin d’œil à la Fête du Crêt-Vaillant qui se tiendra le même week-end au Locle autour du thème du futur. /cwi