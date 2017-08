Serre 37-43: le chantier sera fini dans deux ans

Il aura fallu attendre sept ans pour que le projet se réalise.

La première pierre du chantier de la Serre 37-43, ex Coop-City, à La Chaux-de-Fonds a été posée mercredi soir. Le projet qui a commencé en 2010 prévoit un ensemble immobilier mixte avec des commerces, des bureaux et des locatifs, ainsi qu'un parking. Six niveaux d'habitations dont 81 logements seront construits d'ici les deux prochaines années. Une enseigne d'un distributeur allemand viendra aussi s'installer dans le bâtiment.

L'inauguration du nouveau complexe, installé en plein centre-ville, est prévue pour septembre 2019. /jha