La Neuveville peut suer en plein air

Mission accomplie pour l’association Street Workout 2520. Ses deux membres ont convié la presse mercredi matin à La Neuveville pour l’inauguration de leur parc de sport en plein air. Il s’agit d’une première dans le Jura bernois. L’idée de créer une zone pour faire des exercices à l’extérieur avait germé en août 2015 sur Facebook. Durant deux ans, Lyndon Viglino et Mel Canepa se sont battus pour défendre et mener à bien leur projet. La recherche de fonds pour financer les engins et les divers aménagements s’est révélée bien plus pénible que prévu. De nombreuses entreprises se sont montrées frileuses à l’idée de soutenir la création du parc de street workout pensant à tort que l’infrastructure ne se destinait qu’à une tranche minime de la population. Ce sont finalement les nombreux messages et appels aux dons lancés sur les réseaux sociaux qui ont permis de récolter la somme nécessaire. La commune de La Neuveville et le canton de Berne ont, pour leur part, assuré environ la moitié de la facture totale devisée à 60'000 francs.

La population est invitée à découvrir et tester les installations mercredi soir dès 18h pour l’inauguration officielle des lieux. Les structures fixes et les engins mobiles du parc sont accessibles gratuitement, à tout moment de la journée et pour tout public. /nme