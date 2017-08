La Fondation culturelle de la BCN donne 65'000 francs

La Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise vient d’octroyer des dons à diverses institutions et actions culturelles neuchâteloises pour un montant global de 65'000 francs.

La fondation a pour but de soutenir et d'encourager la culture et la création artistique dans le canton de Neuchâtel. Depuis sa fondation en 1983, cette fondation a attribué près de 5 milions de francs à plus de 1000 bénéficiaires.

Cette année, 13 associations ont reçu des dons entre 2'000 et 12'000 francs. /comm