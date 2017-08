Le King toujours dans le cœur de ses fans

Lorsqu’on entre dans l’appartement de Christian Pantillon au pied du Vully, la place n'est pas laissée au doute. Nous sommes bien chez un admirateur d’Elvis Presley. Alors que des dizaines de milliers de fans se réunissent à Memphis mercredi pour rendre hommage au King quarante ans jour pour jour après sa mort, l’actuel président du fan’s club officiel de Suisse romande préfère rester chez lui. Il avait fait le voyage dans le Tennessee en 1997 pour le vingtième anniversaire. Une expérience qu’il conseille d'ailleurs à tous les admirateurs de l’interprète de « Love me tender ».

Sa passion pour Elvis l’a prise dès son plus jeune âge et ne l’a plus jamais quittée. Pour Christian Pantillon, le chanteur américain est un compagnon quotidien avec une musique qui a, selon lui, traversé les âges. Chez lui, on ne compte plus les vinyles, parfois non déballés, les posters, les photos, les tenues de concerts venues tout droit des Etats-Unis et même une collection de modèles de micro que le King a utilisé lors de certains de ses concerts.

De Christian Pantillon à Chris Aaron

Sa passion l’a finalement poussé à monter sur scène. Pourtant sans aucune connaissance musicale de base, Christian Pantillon se produit aujourd’hui régulièrement sous les projecteurs dans la peau d’Elvis, avec des amis musiciens sous le nom de « Chris Aaron and The Memphis Knights ». Ému lorsqu’on évoque avec lui cet anniversaire, Chris conclut notre entretien en confiant : « ce que je fais ce n’est pas pour moi, mais c’est uniquement pour Elvis et pour qu’il reste dans les mémoires.» /lre