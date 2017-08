La sonnerie s’apprête à retentir dans les préaux

Ils font leur rentrée. Quelque 20'000 élèves et 2'120 enseignants prennent leur chemin de l’école en ce lundi. Parmi ces derniers, Sabrina Xavier, fraîchement diplômée à la HEP. La jeune femme de 22 ans va faire connaissance avec sa toute première classe. Elle aura sous sa responsabilité les enfants de 1re harmos de l’école d’Enges.

Durant une grande partie de l’été, l’enseignante neuchâteloise a bûché pour préparer sa première rentrée. Sabrina Xavier n’a pris que 10 jours de vacances et a occupé le reste de son temps à meubler sa classe et préparer ses leçons. Elle se dit à la fois impatiente et stressée de commencer ses nouvelles fonctions. Comme probablement tous les nouveaux enseignants qui font leurs grands débuts en ce jour. /jpp