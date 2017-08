Au cœur des anciens moulins

Le second silo, construit à la fin des années 1920, va subir le même sort. Les moulins proprement dits, qui sont attenants aux silos, vont également être réhabilités et transformés en appartements. La partie la plus ancienne, qui date de 1896, va accueillir des logements protégés pour personnes âgées.

Le chantier est encore long. Les premiers appartements devraient être prêts au début de l’année 2019. Au total, ce sont plus d’une centaine de logements qui vont voir le jour sur ce site industriel particulier. /mwi