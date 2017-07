Le suspect des incendies d'Avenches reste en prison

Le suspect interpellé vendredi dernier après une série d'incendies dans la région d'Avenches (VD) reste en prison. Le Tribunal des mesures de contrainte a accepté sa mise en détention provisoire.

Le tribunal a statué lundi, a expliqué à l'ats Arnold Poot, porte-parole de la police vaudoise qui ne donne aucune information sur l'identité du suspect et rappelle que la présomption d'innocence prévaut. Des investigations sont toujours en cours.

Le 15 juillet dernier, peu après minuit, sept foyers d'incendie avaient éclaté dans la région. Le feu a détruit une grange et un hangar sur le site de l’Institut équestre national d'Avenches. Il a fortement endommagé une habitation adjacente au hangar et 24 chevaux et poneys ont péri.

/ATS