Bienvenue à bord du Kaeserberg

C’est le rêve d’un petit garçon devenu grand. Les Chemins de fer du Kaeserberg, à Granges-Paccot près de Fribourg, sont une des plus grandes maquettes ferroviaires de Suisse. Plus de 2 kilomètres de voies sur lesquelles circulent 87 trains. Et si certaines installations dans le pays sont plus grandes, aucune n’atteint un tel degré de détails et de précisions dans la décoration.

Il a fallu 17 ans de travail pour que le rêve devienne réalité. Aujourd’hui, les KBB (Kaeserbergbahn) accueillent 17'000 visiteurs chaque année. Six personnes travaillent à plein-temps pour assurer l’entretien du circuit.