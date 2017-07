Se perfectionner en s’amusant

Le camp de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises (ACMN) se tient aux Verrières depuis le jeudi 6 juillet. Pendant dix jours, 35 jeunes musiciens de 10 à 16 ans, Neuchâtelois pour l’essentiel, sont réunis à la Fondation Sully Lambelet. Les élèves sont encadrés par dix moniteurs professionnels et étudiants au conservatoire, sous la direction de Jérémy Rossier.

Les jeunes suivent des cours en groupes et apprennent à jouer ensemble. En plus de la musique, ils font du théâtre, du sport et suivent des séances de cinéma. Cette année, le thème « le camp prend son temps » sera décliné lors du concert final qui mêle des styles variés. Deux représentations sont prévues : à la salle Fleurisia de Fleurier le 14 juillet à 20h et à la salle Cort’Agora à Cortaillod le 15 juillet à 17 heures. /msa