Suivre plus facilement le sort des entreprises sur Guichet unique

Une nouvelle prestation s’ajoute à la palette des possibilités qu’offre le Guichet unique neuchâtelois. Speed-RC permet de suivre plus facilement une entité neuchâteloise inscrite au registre du commerce. L’utilisateur reçoit une alerte par E-mail ou par SMS qui lui fait prendre connaissance de l’information publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce sur l’entité suivie.

Cette prestation est gratuite pour l’administration publique. Les privés doivent débourser 6 francs par année par entité suivie.

Ce service peut notamment être utile aux services et offices de l’Etat, ainsi qu’aux avocats, notaires et fiduciaires. Il a été mis en place par l’Office du registre du commerce et par le Service informatique de l’entité neuchâteloise. /comm-sbe