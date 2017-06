Rénovation et innovation aux Charmettes

Rénover le troisième étage du home des Charmettes et s’adapter aux besoins de la population : de gros changements attentent l’institution de Neuchâtel qui accueille les personnes âgées.

Ces rénovations – qui visent aussi à mieux gérer l’énergie consommée sur place – vont intégrer les principes de la planification médico-sociale du canton, c’est-à-dire une diversification des structures qui offrent une alternative aux longs séjours en EMS. Il s’agit par exemple d’accueil de jour, de courts séjours ou d’accueil d’urgence, ceci dans une mission de psychogériatrie.

Les travaux de rénovation ont démarré en avril et vont durer une année. Grâce à la souplesse des pensionnaires notamment, le home continue de fonctionner.

Les Charmettes s’adaptent aussi à la psychogériatrie. On retrouvera sur le même étage différents types de séjours. Il s’agit d’une particularité novatrice qui sera gérée par une équipe pluridisciplinaire composée de personnel soignant et en intendance, ainsi que des animateurs et des animatrices.

Cela doit permettre de prendre en charge des patients qui souffrent de troubles psychiatriques durant une journée afin de soulager l’entourage. Mais si le patient en ressent le besoin, il peut aussi prolonger son séjour dans un environnement qu’il connaitra déjà. /aju-amo