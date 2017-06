Un dinosaure carnivore identifié dans le Jura

Un nouveau dinosaure carnivore a pu être répertorié grâce à des traces découvertes dans le Jura, sur le plateau de Courtedoux, dans le cadre des travaux de l’A16. L’animal vivait il y a environ 150 millions d’années. Il s’agissait d’un gigantesque bipède qui mesurait 10 à 12 mètres et qui peut se rapprocher du fameux Tyrannosaurus rex qui est toutefois bien plus tardif. Les traces découvertes dans le Jura peuvent mesurer 77 centimètres de long et comptent parmi les plus grandes empreintes de dinosaures tridactyles – soit à trois doigts – du monde. Le nouveau type de traces a été baptisé « Jurabrontes curtedulensis » et a été validé par la revue Historical Biology écrite par des chercheurs de la Paléontologie A16, en collaboration avec l’Université de Barcelone, le Musée d’histoire naturelle de Bâle et l’Université de Denver.

Les meilleures des 56 empreintes découvertes dans le Jura ont pu être prélevées ou moulées sur le tracé de la Transjurane. /comm + fco