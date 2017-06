La jeunesse fête la musique

La tradition existe depuis plus de 30 ans en France et elle s’est propagée. Désormais, une centaine de pays célèbrent la musique à l’occasion de l’arrivée de l’été, le 21 juin.

Dans le canton de Neuchâtel cette année, on a attendu deux jours de plus pour donner le coup d’envoi de la Fête de la musique. A La Chaux-de-Fonds, les animations sont surtout concentrées sur la place du Marché depuis vendredi. La jeunesse était à l’honneur ce samedi, notamment avec le groupe rock du Collège musical. A Neuchâtel, les musiciens se produisent de multiples lieux. Et au Locle, les festivités sont concentrées à l’Ancienne Poste. /msa