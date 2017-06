La fièvre musicale s’empare du centre-ville

Les musiciens vont s’approprier le centre-ville de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds le week-end prochain. La Fête de la musique fait la part belle aux groupes de la région et aux écoles de musique.

A Neuchâtel, une trentaine de concerts sont prévus vendredi soir et samedi toute la journée dans six lieux différents. La grande scène est toujours située à la rue du Concert, la petite scène rue de l’Hôpital et la scène DJ à la Place Pury. Les organisateurs estiment avoir trouvé une bonne configuration des lieux, avec des scènes proches dans trois endroits bien centrés. Le budget est de 60'000 francs cette année et les finances sont stables, même si la manifestation est extrêmement dépendante de la météo et qu’aucune réserve n’a pu être mise de côté en cas de coup dur.

A La Chaux-de-Fonds, une quinzaine de concerts vont se tenir vendredi soir et samedi toute la journée sur la Place du marché. Une silent party est prévue vendredi en fin de soirée et un film sera projeté en plein air samedi devant l’ABC. /mvr