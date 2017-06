Joachim Son-Forget élu par les Français de Suisse

Les Français de Suisse et du Liechtenstein ont élu le candidat de la République en Marche (REM) pour les représenter à l'Assemblée nationale. C’est ce qu’a annoncé la section suisse de REM. Joachim Son-Forget a obtenu trois quarts des des voix.

Ce jeune français d'origine sud-coréenne, âgé de 34 ans, a obtenu 74,8% des voix en Suisse romande, selon les résultats publiés sur le site internet du consulat de France à Genève. Le consulat de Zurich n'avait pas encore publiés ses résultats vers minuit.

Un peu plus tôt, la section suisse de REM avait annoncé que, sur la base de résultats partiels, Joachim Son-Forget avait obtenu « plus de 75% » des voix face à la députée sortante Claudine Schimd (Les Républicains). Le candidat REM était déjà arrivé en tête du premier tour il y a deux semaines avec 63,55% des suffrages.

« Je suis très heureux du résultat, je saisis déjà l'importance de la responsabilité de cette tâche et vais me mettre au travail dès demain », a déclaré à l'ATS le candidat macroniste, médecin radiologue au CHUV et claveciniste.

« Façon dépassée de faire de la politique »

Quant au fort taux d'abstention, le représentant de la circonscription Suisse/Liechtenstein envisage pour le contrer de donner le vote électronique aux Français de l'étranger. Il faut que les électeurs retrouvent « l'expression de leur voix », selon Joachim Son-Forget.

« Ce taux d'abstention record ne signifie pas un manque de légitimité de la République En Marche, il exprime une défiance envers une façon dépassée de faire de la politique », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué de son parti.

Une séance de travail est prévue les 24 et 25 juin avec les députés élus dans l'Ain et en Haute-Savoie afin d'aborder les sujets locaux. /ATS+alr