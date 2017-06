Gros travaux en perspective cet été à Peseux

Les automobilistes vont devoir s’armer de patience dès mardi entre Peseux et Auvernier. D’importants travaux d’entretien vont être réalisés sur le passage supérieur de la gare de Corcelles-Peseux. Il s’agit de remplacer les éléments dégradés au fil du temps par le trafic. Ces travaux vont se dérouler en deux étapes, d’une durée de 2 mois chacune. La première commence mardi 20 juin et le pont sera totalement fermé à la circulation, excepté pour les piétons. La seconde étape est planifiée dès mi-août et le trafic sur la voie descendante sera rétabli.

D'autres travaux sont prévus dans le canton de Neuchâtel cette année. /comm-sma