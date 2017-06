La censure investit la BPU

La censure au cœur d’une exposition. La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU) propose le premier volet d’un triptyque consacré à ce sujet. L’exposition « fissures de la censure » explore les formes et manifestations de la censure dans les écrits des XXe et XXIe siècles. L’œuvre de l’artiste Luc Binet est aussi à découvrir. Le vernissage a lieu mercredi à 18h30. /ali