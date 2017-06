Un bijou de technologie au service de la sécurité lacustre

« Il écrasera les vagues à 90 km/h ». C’est un président très fier qui a présenté mardi à la presse la nouvelle unité d’intervention de la Société de Sauvetage du Bas-Lac (SSBL). Avec une puissance de 700 chevaux, l’Arens VI sera capable de répondre rapidement aux alarmes par tous les temps et de manière plus sûre pour son équipage.

Neuf bateaux ont fait l’objet d’une étude détaillée par un groupe de travail. La nouvelle unité devait répondre à un cahier des charges basé sur dix ans de sauvetages et sur l'évolution des missions de la SSBL. Quatre entreprises ont répondu à l’appel d’offre, mais c’est un constructeur lucernois, le seul Suisse du lot, qui a vu son projet plébiscité par l’Assemblée générale de la SSBL. Coût total : 425'000 francs suisses.

L'Arens VI dispose des dernières technologies en matière de radar et de sonar pour sonder la surface et le fond du lac. A cela s'ajoutent un phare télécommandé, six phares sous-marins, cinq éclairages de proximité et un appareil de vision nocturne thermique. A bord, les sauveteurs pourront compter sur un équipement sanitaire composé d'un défibrillateur, d'oxygénothérapie de première urgence, d'une planche de sauvetage et de différents petits matériels de premiers secours.

Le groupe d’intervention a reçu son nouvel outil de travail fin janvier 2017. Opérationnel depuis le mois de mars, l’Arens VI a déjà pu effectuer une dizaine d’interventions.

La SSBL présentera le bateau à ses membres samedi. Le public est invité à le découvrir dès 14h. /dsa