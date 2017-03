Une compétition de jeu vidéo fait un tabac

Il n’y avait pas cours ce week-end au CPLN à Neuchâtel. Et pourtant, 80 jeunes gens de toute la Suisse romande ont envahi la grande salle de l’école samedi et dimanche. Ils participaient à la 2e édition du tournoi de jeu vidéo League of Legends. L’organisateur de la compétition est un étudiant médiamaticien de 4e année au CPLN, Jean-Marie Javet. Il se dit lui-même adepte de ce jeu vidéo qui compte des millions de pratiquants à travers le monde.

Des prix en espèces sonnantes et trébuchantes ont récompensé les meilleures équipes.

Cette année, Jean-Marie Javet a dû refuser du monde tant l’engouement était important. Il prévoit d’ores et déjà une 3e édition plus grande, dans la salle de la Riveraine par exemple, avec l’appui du CPLN. /fpa