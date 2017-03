Vos données personnelles au coeur des débats

Un employeur qui scrute la vie privée de ses employés sur les réseaux sociaux, une commune qui dévoile par mégarde le revenu de l'un de ses contribuables dans des statistiques supposées anonymes... Autant de pratiques punissables par la loi, au nom de la protection des données. La thématique a occupé près de 300 juristes, avocats ou représentants d'entreprises vendredi à l'Aula des Jeunes Rives de Neuchâtel. La faculté de droit de l'Université y tenait son colloque annuel sur le droit du travail.

Nouvelle donne avec les réseaux sociaux

La protection des données dans les relations professionnelles suscite un intérêt grandissant. Parmi les facteurs qui changent la donne, la place toujours plus importante qu'occupent les réseaux sociaux: «Avant l’émergence de Facebook ou Google, un patron ne mandatait pas de détective privé pour enquêter sur la vie privée de ses employés. Il devrait en être de même aujourd’hui, ce malgré l’existence de ces nouveaux outils, explique le préposé à la protection des données et à la transparence pour les cantons de Neuchâtel et du Jura, Christian Flückiger. Dans le cas contraire, l'employé pourrait éventuellement obtenir des dommages et intérêts pour atteinte à la personnalité».

Afin d’adapter cette protection des données aux technologies et à la société d’aujourd’hui, le Conseil Fédéral a mis en consultation un avant-projet de révision totale de la loi fédérale en la matière, en décembre dernier. /fba