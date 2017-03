Le PDC veut être le point d’équilibre

Le PDC vise quatre siège au Grand Conseil neuchâtelois. Actuellement, le parti ne possède qu’un unique représentant au parlement en la personne de Laurent Suter. Le Parti démocrate-chrétien a présenté vendredi matin à La Vue des Alpes ses thèmes et ambitions de campagne en vue des élections cantonales du 2 avril prochain. Il lance 22 candidats dans la course au Grand Conseil et Vincent Martinez dans celle au Conseil d’Etat.

La campagne du PDC est dictée par 14 thèmes qui s’organisent autour de l’équilibre régional, des partenariats publics-privés et du contrôle des politiques et des dépenses publiques. Le PDC neuchâtelois souhaite jouer le rôle de point d’équilibre. Il s’agit principalement de trouver un équilibre entre les régions mais aussi de sortir du clivage traditionnel gauche-droite. /ali