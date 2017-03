Jean-Jacques Wenger conteste son licenciement

Le directeur de Cap Gourmand conteste son licenciement. Jean-Jacques Wenger, qui était aussi directeur de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat, a été remercié fin janvier par le Conseil d’administration. Or, selon l’avocat de Jean-Jacques Wenger, qui s’exprime dans L’Express et L’Impartial, le licenciement de son client n’est pas valable, en ce qui concerne Cap Gourmand. Il affirme que l’une des signatures apposées à la fin de la lettre de rupture est nulle, ce qui veut dire que techniquement Jean-Jacques Wenger est toujours directeur de cette entité. /sma