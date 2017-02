HNe : Séances entre le personnel et la direction

Beaucoup de questions et d’inquiétudes mais encore peu de réponses concrètes. La direction de l'Hôpital Neuchâtelois a convié mardi l’ensemble des collaborateurs lors de deux séances. L’une s’est tenue à La Chaux-de-Fonds, l’autre sur le site de Pourtalès à Neuchâtel. Cette rencontre avait pour but d’expliquer au personnel la suite du processus et de tenter de répondre à leurs interrogations. Et elles sont nombreuses. La période qui s’est ouverte après l’acceptation de l’initiative pour deux hôpitaux est pleine d’incertitudes et il s’agit de rassurer au mieux les employés. La présidente du Conseil d’administration de l'HNe, Pauline de Vos Bolay