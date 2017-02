Il n’y a pas d’âge pour s’aimer et célébrer la St-Valentin. Cette année, Joseph et Bernadette Petitat fêtent leur 66e anniversaire de mariage. Aujourd’hui âgés de 90 et 95 ans, ces habitants de Chevenez coulent des jours heureux dans la maison familiale où ils ont élevé leurs six enfants. /lhu